NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。オリックスは山下舜平大投手と来田涼斗選手を1軍登録し、山田修義投手と山中稜真選手を登録抹消しました。山下投手は2023年度のパ・リーグ新人王に輝いた23歳。今季は3月のオープン戦登板時にアクシデントがあり、その後はファームで調整を続けていました。ファームでは今季7試合に登板(うち4試合に先発)し、2勝2敗で防御率3.15を記録しています。今季1軍初昇格の山下投手は、この日の日本ハ