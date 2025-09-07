秋の全国交通安全運動を前に、東京・新宿区では落語家・春風亭鯉づむさんが一日署長をつとめ、交通安全を呼びかけました。9月21日から始まる「秋の全国交通安全運動」を前に7日、東京・新宿区では落語家・春風亭鯉づむさんが警視庁・戸塚警察署の一日署長をつとめ、参加した高齢者らに交通安全を呼びかけました。警視庁によりますと、2024年に交通事故で亡くなった人の数は146人で、そのうちおよそ3割が夜間に事故にあったというこ