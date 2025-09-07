¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡ß-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö10Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ËÉõ¤¸¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢·ÑÅê¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç12¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£3²ó¤ÏÌµ»à¤«¤é2»Íµå¤òµö