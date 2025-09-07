ドラマ24 主人公・巧巳の推しアイドル「片桐澪」を演じるのは…恒松祐里！彼女の中には、もう１つの人格「眞希」がいて 眞希に翻弄される巧巳は、どこまでも堕ちていき…！？２つの人格をもつヒロインを演じます！ テレ東では、10 月 3 日（金）から、ドラマ 24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜 24 時 12 分～）を放送します。原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベ