スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（土曜後7・00）に出演。妹への思いを明かした。妹の美帆さんもスピードスケートで活躍し、18年の平昌五輪では姉妹で5個のメダルを獲得した。姉妹仲は良好だが「“一緒にオリンピックに出ようね”と口が裂けても言えなかった」という。「私たちは個人種目だとライバル。得意種目も一緒だった。一緒に行きた