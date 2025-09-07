アニメの舞台やアイドルゆかりの地をファンが巡る「聖地巡礼」に、静岡県が力を入れている。首都圏に近く、富士山や駿河湾など風光明媚（めいび）な名所に恵まれた静岡県には、多くの“聖地”がある。観光と結びつけることで、大きなビジネスチャンスとなるため、県はＰＲに取り組んでいる。（榎田翔太）アニメ県は昨年度（１０月〜２月）、人気テレビアニメ「ゆるキャン△」のスタンプラリーを実施した。静岡経済研究所（静岡