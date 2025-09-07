「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けで５連敗。米データサイトの「Ｃｏｄｉｆｙ」はこの一戦の勝利グラフを公開。ドジャースが９９％まで迫っていた中、痛恨の急降下を「想像を絶する」と伝えた。三回に大谷の遊ゴロ間に先制点を奪うと、ベッツが２打席連続タイムリーで計３点のリードを奪った。先発の山本由伸投手はゲームを支配する投球で九回２死まで毎回の１