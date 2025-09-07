「国際親善試合、日本代表−メキシコ代表」（６日、オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本が同１３位で２６年北中米Ｗ杯の開催国の１つであるメキシコと対戦。ＮＨＫで中継となったが、東京Ｖ、柏でプレーした元Ｊリーガーで、東大の監督なども務めた林陵平氏解説が話題となった。普段はＤＡＺＮなど解説で戦術などの“言語化の鬼”として人気の林氏。この試合では日本代表のＧＫ鈴木彩艶の存在について「実家のご飯のよ