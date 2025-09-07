結成10周年を迎えた新しい学校のリーダーズが6日、千葉・市川市文化会館で、全国13都市と海外4都市ををめぐるツアー「新しい学校はすゝむツアー」初日公演を開催した。SUZUKA（23）の「新しい学校はすゝむツアーいざ開幕！」を合図に、6月に公開された映画「青春イノシシATARASHII GAKKO！THE MOVIE」の表題曲「Go Wild」で幕を開け、「Change」や「Tokyo Calling」など人気曲を連発。さらに、ベストアルバムで初音源化された