橋本将生（timelesz）が主演する10月3日スタートのドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）のヒロイン役として、恒松祐里の出演が発表された。二つの人格を持つアイドルという難役に挑戦する。【写真】橋本将生＆恒松祐里、背中合わせの2ショットも公開原作は、テレ東とアミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・