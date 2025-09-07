イタリアで開催中のヴェネチア国際映画祭。今週も、アマンダ・サイフリッドやカイア・ガーバー、スキ・ウォーターハウスら、セレブたちが美しい装いを披露。またジェイソン・モモアやジェイコブ・エロルディら、男性セレブも華麗なる装いで登場し、注目を集めた。【写真】ヴェネチアに登場したセレブたちの美しき装いをチェック！★アマンダ・サイフリッド現地時間9月2日に、自身の主演作『The Testament Of Ann Lee（原題）』