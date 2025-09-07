日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）より、主演の松本潤らキャストがクランクアップ。コメントが到着した。【写真】小芝風花、新田真剣佑、木村佳乃、田中泯も笑顔でクランクアップ！富士屋カツヒトの漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を実写ドラマ化する本作は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳