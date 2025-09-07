タレントの指原莉乃さんがプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」が2025年9月5日、メンバーの菅波美玲さんのプライベート写真がインターネット上で公開されていることについて、抗議声明を公開した。「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したもの」菅波さんをめぐっては同日、暴露系SNSアカウントがプリクラ画像などの存在を明かし、一部で波紋を広げていた。グループ公式は5日、「いつ