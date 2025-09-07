◇国際親善試合メキシコ代表―日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表は、後半１５分にＤＦ板倉滉に代わってＤＦ関根大輝がピッチに入った。前半から縦パスで攻撃のスイッチを入れ、守備でも安定したプレーを見せるなどしていた板倉だったが、後半１３分辺りに右足首を痛めた様子でピッチに座り込んだ。すぐさま関根と交代が告げられると、自ら歩いて