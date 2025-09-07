試合会場となったオークランド・コロシアムは、昨年まで野球で使用された日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州オークランドで国際親善試合メキシコ戦に臨んだ。試合会場となったオークランド・コロシアムは、昨年までMLBのオークランド・アスレチックスが本拠地にしていた多目的スタジアムだ。ファンからは「違和感があると思ったら……」との声が寄せられている。野球場としてのオークランド・コロシアムは日本人に