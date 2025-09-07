中国の抗日戦争と反ファシスト戦争勝利80周年記念軍事パレードで習近平国家主席を中心にロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が並んで立つ場面が世界の注目を集めた。習主席はいまや米国に並ぶ覇権国として世界秩序を主導すると世界と中国国民に宣言した。長く習主席はプーチン大統領とともに米国が混乱の原因だとして米国主導の一極体制を非難してきた。その上で中国が米国に代わる信頼できるパ