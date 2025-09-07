ラグビーのパシフィック・ネーションズカップ（PNC）は6日、米カリフォルニア州サクラメントで行われ、1次リーグB組で世界ランキング13位の日本代表が同18位の米国代表を47―21で下して2連勝とし、B組1位で準決勝に進出した。米国は2連敗。日本は前半に4トライを挙げて28―14で折り返し、後半はロックのディアンズ（BL東京）の自身2トライ目などで点差を広げた。準決勝は14日（日本時間15日）にA組2位のトンガと対戦する。（