鍵やバッグにちょこんとつけられる、小さなポーチのようなアイテムをダイソーで発見。ぱっと見はアクセサリー感覚なのに、実はちょっとした収納ができる優れものなんです！細かいものを持ち歩くときに役立つだけでなく、デザインもおしゃれでセンスが光ります。日常のあちこちで頼れる存在になってくれる予感です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショッピングバッグ ミニ価格：￥110（税込）サイズ（約）：7cm×8c