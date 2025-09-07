子どもたちが、開発したAIの性能を競う「人工知能オリンピック」。金メダルなどを獲得した日本代表に"世界の中の日本"を聞きました。パソコンに向かって議論する高校生たち。「（コードの書き方）いろんな派閥がある」「いや美しくない」作っているのはAIです。彼らは先月、中国の北京で行われた人工知能オリンピックに日本代表として出場しました。大会では、ある課題が与えられ、それを解決するためのAIを作りその性能を競います