４人組ロックバンドT-BOLANのベース上野博文さんが、肺がんのステージ４と診断されたことをバンドの公式サイトで発表しました。 【写真を見る】【 T-BOLAN・上野博文 】肺がんのステージ４を発表「今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています」発表文書では、「7月初旬上野は体の不調を感じ、かかりつけの医師の診察を受け、検査の結果 肺がんのステージ４、身体の数ヶ所に