歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。大腸の内視鏡検査を受けたことを報告しました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「3年振りとなる、大腸の内視鏡検査」ブログで明かす「次回のリウマチ科の診察のため、事前に採血し、検査してもらっておきます」堀ちえみさんは「3年振りとなる、大腸の内視鏡検査も終わり、そのあと1時間休み。」と、投稿。続けて「眠り薬を使った検査のため、そのあとはお部屋を移動して、休まなければ