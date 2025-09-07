自転車のチェーン掃除は面倒で、気づくと汚れが目立ってしまいがち。ゴシゴシ力任せに磨いても、細部の汚れまでは落としきれないことが多いのではないでしょうか。そんなときにオススメのダイソーグッズをご紹介します！チェーンをぐるりと囲むようにブラシが配置されていて、複数の面を同時にお手入れできる優れものです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：三面チェーンブラシ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー