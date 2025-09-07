暗い場所だと、蓄光シールがあると物を見つけやすいですよね。100均でも蓄光シールはよく販売されていますが、セリアで珍しいタイプの商品を発見しました！ぷっくりとした立体型のシールで、丈夫で剝がれにくいのが特徴。小・中・大の3サイズのシールが合計50個入っていてコスパも抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蓄光シール 丸型価格：￥110（税込）サイズ（約）：小→直径5mm中→直径10mm大→直径20m