警察官から逮捕状を奪い取って引き裂き、職務の執行を妨害したとして、柏崎市の無職の男(34)が逮捕されました。警察によりますと、男は7日午前5時すぎ、柏崎警察署で、別の事件で男に出ていた逮捕状を警察官が執行する際に奪い取って引き裂き、警察官の職務の執行を妨害したとして、公務執行妨害の疑いがもたれています。調べに対し、男は「嘘の内容が書かれた逮捕状を破っただけ。悪いことだとは知らなかった」と容疑を一部否認し