「夜逃げ屋日記」31-1【漫画】本編を読む→「産まなきゃよかった」毒親からのモラハラ子どもの頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる作品を描く宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画『夜逃げ屋日記』をX(旧Twitter)に公開。今回は、著者の宮野さんに学歴DVをするような大人について聞いた。■「産まなきゃよかったわ」…エリート一家で五浪した息子の悲劇31-231-331-4今