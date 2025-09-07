東京空港交通など各社は、成田空港と東京ディズニーリゾート地区、新浦安地区を結ぶ路線で10月1日付で運賃を引き上げる。運賃を現在は大人2,300円、小人1,150円のところ、同日から大人2,900円、小人1,450円に引き上げる。東京ディズニーリゾート地区発着は5本、新浦安地区発着は2本を増便する。さらに東京ベイ舞浜ホテル停留所を、リブランドに伴い「舞浜ビューホテル by HULIC」に変更する。東京ディズニーリゾート発着は京成バス