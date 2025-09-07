全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜函館線の対象便に搭乗でANA SKYコインをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーンに参加登録の上、9月1日から11月30日までの間に東京/羽田発ANA557/559便、函館発ANA552/4758/554便のいずれかに搭乗したANAマイレージクラブ会員を対象に、搭乗1回で500コイン、2回以上で1,200コインを1人1回プレゼントする。共同運航（コードシェア）便の場合はANA便名で予約・搭乗した場合のみ対