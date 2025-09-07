“俺ちゃん”ことデッドプールが『／ドゥームズデイ』にもちゃっかり参戦しちゃう？この噂話について、ライアン・レイノルズが意味深な発言を見せている。 （MCU）超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、あらゆるマルチバースの物語が融合。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でMCU道場破り参戦を果たした“マーベルの神”デッドプールの登場も期待されているが、