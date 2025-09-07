兵庫・福崎町の住宅で祖母をハンマーのようなもので殴るなどして殺害した疑いで、26歳の男が逮捕されました。福崎町大貫の会社員・尾上輝斗容疑者（26）は9月4日夜、祖母の尾上英子さん（76）の自宅で英子さんの後頭部をハンマーのようなもので殴ったあと、首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。翌5日朝に英子さんが階段で血を流して倒れ死亡しているのを尾上容疑者の父親が発見し、事件が発覚しました。遺体には、複