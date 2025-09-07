●ロッキーズ8−10パドレス〇＜現地時間9月6日クアーズ・フィールド＞サンディエゴ・パドレスが同地区最下位ロッキーズに勝利。5連敗中の地区首位ドジャースまで1ゲーム差迫っている。連敗中のパドレスは2回表、無死満塁の好機を作って7番ジェーク・クロネンワース、8番フレディ・フェルミンの連続タイムリーで3点を先制。さらに、1番フェルナンド・タティスJr.が飛距離441フィート（約134メートル）の20号3ランを叩