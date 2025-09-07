この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、えむえむ(@emuemu0205)さんの投稿です。 時には失敗も大切 子どもとの日々のやり取りの中で、思わぬ気づきを得ることってありますよね。今回ご紹介するのは、えむえむさんがある日息子さんの何気ない言葉でハッとした瞬間です。それがこちら。 Ⓒemuemu0205 息子に「転んでもいいよ」と伝えたら、それから「転んでもいい？」と