◆秋季高校野球神奈川県大会▽２回戦横浜１０ｘ―０浅野＝５回コールド（７日・サーティーフォー保土ケ谷）横浜が秋初戦をコールドで発進した。夏の甲子園でもベンチ入りしていた１年生左腕・小林鉄三郎投手が先発し、４回をパーフェクトピッチング。合計８つの三振を奪った。村田浩明監督（３９）は「甲子園でも投げさせたかった投手。織田（翔希）が計算できるので、ピッチャーをもう一枚つくることを考えてきました」と納得