◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）男子フリーに向けた公式練習が行われ、最終グループに登場するショートプログラム（ＳＰ）２位の友野一希（第一住建グループ）、同３位の山本草太（ＭＩＸＩ）らが調整した。山本は１週間ほど前に腰を痛め、棄権も示唆していた中で強行出場。ＳＰでは気迫の演技を見せ、８４・９８点をマークした。６日は軽めに調整したが、