性に積極的なキャラクターがお茶の間に浸透しているお笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子さん。知性のある語り口とさまざまな“ダメ男”に翻弄されてきた経験から繰り出される恋愛に対する率直で的確な発言が、幅広い年代の女性から共感を呼んでいる。そんな大久保さんはテレビなどで、いとうあさこさんやたんぽぽ・川村エミコさん、森三中・黒沢かずこさんと仲良しであることを公言している。50代を過ぎても、気心知れた女友達と