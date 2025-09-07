この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 「すごいつらかった」妻のつわり期を振り返る夫、言葉の意味に6.9万いいね ご紹介するのはみづき☺︎︎初マタ🎀28w(@ykom_m)さんによる、妊娠中のつわり時期を