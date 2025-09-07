◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）男子の公式練習が行われ、SP3位の山本草太（MIXI）らが調整した。山本は今大会、右腰に痛みがある中での強行出場。曲かけでは前半のジャンプは回転数を落としていたが、後半のトリプルアクセルなどは降りる。その後の練習では4回転トーループや4回転サルコーを着氷した。約1週間前にフリップを跳んだ際に転