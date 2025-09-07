お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー!（49）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。人気俳優にクレームを入れる場面があった。この日は映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）に出演する池松壮亮、麻生久美子が登場。くっきー！は21年放送のドラマ版には出演していたが、映画には出演していない。この日は同作の脚本・演出・編集・出演の4役を務めるオダギリジョーもフロアディ