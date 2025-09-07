私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。私は横暴な義兄夫婦が大の苦手で、絶対に関わらないと決めて数年が経ちました。ある日、義両親を誘って旅館へ泊まりに行くことにした私たち。すると義父が勝手に他のきょうだいを誘ってしまったのです。義兄は威圧的に脅してくるし、義母や夫は「私さえ我慢すれば丸く収まる」と言ってきて