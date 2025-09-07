昨年デビュー40周年を迎えた歌手の中村あゆみさん。今年はブレイクのきっかけとなった名曲『翼の折れたエンジェル』のシングルリリースから40年となる。デビュー時からの二人三脚のマネージャーとともに、「紅白を目指す」という目標を掲げ、日々メディア展開を送っている。 【本人提供写真】歌手として挫折したことを語った中村あゆみさん 後編では、突如売れっ子となった中村さん