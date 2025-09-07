昨年デビュー40周年を迎えた歌手の中村あゆみさん。現在も精力的にライブをこなし、積極的なメディア露出や新曲の制作など多忙な日々を送っている。 【画像】バイクに乗る姿もかっこいい中村あゆみさん 常に新しい目標を作りながら前進を続けているという彼女に「女性ロック歌手・中村あゆみ」の誕生秘話や自分を見失いかけた時期、今の思いを語ってもらった。（前後編の前編） ロック歌手・中村あゆ