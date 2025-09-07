タクシー業界の人材の確保につなげようと、鹿児島市で、若手のドライバーの意見交換会が開かれました。意見交換会は、第一交通産業グループが開いたもので、20代から30代の若手のドライバーなど、約40人が参加しました。ドライバー不足や高齢化が課題となっているタクシー業界。参加者たちは、仕事の魅力や会社への要望などについて話し合いました。（参加者）「地域の産業をおこすには人