「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、チーム打撃に徹して先制点をたたき出すなど４打数１安打１打点。だがチームの勝利には結びつかなかった。初回の第１打席でフルカウントから内角球に詰まりながらも右前に落とし、３試合ぶりの安打をマークした。そして１死二、三塁で迎えた三回の第２打席では、内野が前進守備を敷かない中、コンパクトなスイ