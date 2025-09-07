「国際親善試合、日本代表−メキシコ代表」（６日、オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本が同１３位で２６年北中米Ｗ杯の開催国の１つであるメキシコと対戦した。元日本代表監督のアギーレ監督が率いる中米の雄を相手に、日本は前半から遠藤のミドルシュートや、ペナルティーエリア手前からの久保の右足シュートなど果敢に攻め立て主導権を握った。前半３５分過ぎからはメキシコの時間帯となったが、しっかりと守りきる