連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)のファン感謝祭が6日、高知市文化プラザかるぽーと 四国銀行ホールにて開催され、主人公・柳井のぶ役の今田美桜、のぶの母・朝田羽多子役の江口のりこ、のぶの妹・辛島メイコ役の原菜乃華が登壇した。『あんぱん』ファン感謝祭に登壇した原菜乃華○原菜乃華、メイコと健太郎のシーンは「皆さんをキュンキュンさせたいという思いで」112作目の