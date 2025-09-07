長野県長野市で、信州のさまざまなビールを味わうことができるイベントが開かれています。 長野駅東口公園で開かれている「長野クラフトビール＆フードフェスティバル」。長野県内25社のブルワリーのビールのほか、さまざまなグルメを味わうことができます。7日は午前10時の開場とともに大勢の人が訪れ、ビールの味を楽しんでいました。訪れた人は「会社のメンバーで楽しそうだった