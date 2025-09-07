岐阜市で車どうしが衝突して1台が堤防の下に転落し、運転していた女性が意識不明の重体です。 【写真を見る】堤防道路から車転落 82歳女性が意識不明の重体 “買い物に行く途中”の35歳女を現行犯逮捕 岐阜市で出合い頭に衝突 きょう午前9時ごろ、岐阜市北柿ヶ瀬の板谷大橋東詰の信号交差点で、軽乗用車どうしが出合い頭に衝突しました。 この事故で、堤防道路を走っていた軽乗用車が堤防の下に転落し、乗っていた岐阜市内に住