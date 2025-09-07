山形県山形市で創業セミナーが6日開かれ、起業を志す参加者たちが、事業を立ち上げる際に必要なポイントを学びました。この創業セミナーは起業を検討している人を後押ししようと山形市が企画したものです。6日はおよそ30人が参加し、はじめに、中小企業診断士の室岡庸司さんが「選ばれ続ける事業づくりの3つのヒント」と題して講演しました。続いて先輩起業家によるトークセッションが行われ、山形市内でスマホ