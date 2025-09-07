◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５日本―米国（６日、米サクラメント）１次リーグＢ組の第２戦で、世界ランク１３位の日本は、同１８位の米国に４７―２１で勝利。カナダ戦（５７〇１５）に続く２連勝で、Ｂ組を１位突破。準決勝（１５日）はトンガ戦を迎える。米国との通算成績は１２勝１分１３敗。先制は日本。前半１２分、敵陣での攻撃から右サイドに展開し、ライン際でフラン