７日、太原衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征６号改」。（太原＝新華社配信／尚宇航）【新華社太原9月7日】中国は7日午前0時34分（日本時間同1時34分）、リモートセンシング衛星群「遥感40号03組」を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に電磁環境の探査と技術試験に用いられる。長征シリーズ運搬