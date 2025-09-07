コーヒーとファッションという異なる文化圏が交わり、新たなライフスタイルを提案する注目のコラボレーションが誕生する。スターバックス コーヒー ジャパンと株式会社ビームスが共同で手がける『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』が、2025年9月12日（金）からスタートする。第一弾として、ウェアやボトルなど全16型（31アイテム